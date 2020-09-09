شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يؤكد تقدم أكثر من 800 ألف شخص بطلب للتصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر من 800 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المباني المقام على أراضي ملك الدولة أو أراضى زراعية لا يجوز التصالح فيها، وأن السلامة الإنشائية للمبانى أحد أهم شروط التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن المالك هو المسئول قانونا في المقام الأول لأنه من ارتكب المخالفة واستفاد منها ببيع الوحدات السكنية التي بناها بالمخالفة، مردفا:"نطلب من شاغل الوحدة التصالح وهذا لن يعفى مالك الوحدة من المسئولية القانونية".
وأشار إلى أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات و25% فقط من القيمة، وأن رسوم التصالح يتم سدادها خلال 3 سنوات بدون فوائد، موضحا أن من تقدموا للتصالح لا يزالوا أقل بكثير من عدد المخالفات الإجمالية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بعد جدية الدولة في تنفيذ القانون، الكثير سارعوا ونجد تزاحما أمام الوحدات المحلية من أجل طلب التصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء يؤكد تقدم أكثر من 800 ألف شخص بطلب للتصالح فى مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.