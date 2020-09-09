شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وغانا.. غدآ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف شركة مصر للطيران غدا الخميس ، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بمعدل رحلتين أسبوعيًا ، بعد توقفها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة .

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية ، غدا الخميس ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الاستثنائية ، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 الاف راكب.