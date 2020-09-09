شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شؤون الحركات الإسلامية يؤكد فشل خطة الإخوان فى تزييف وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين، الباحث المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الشعب المصرى أصبح على وعى كامل لمواجهة أى زيف أو أكاذيب تروج لها قنوات الإخوان حول قانون التصالح فى مخالفات البناء. وأضاف، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان كانت تعول على أن يخرج المصريين في تظاهرات بسبب القوانين التى تصدر، ولكن الشعب المصرى وجه صفعة كبرى لجماعة الإخوان، خاصة أن المصريين على وعى بتلك المخططات الإخوانية.

ولفت الباحث المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى التي تحدث عن تسهيلات جديدة بشأن تصالح المواطنين في مخالفات البناء كشف كل شيء ورد على كافة الأكاذيب الإخوانية حول قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان صرفت ملايين ضخمة من أجل تدشين حملات الزيف والكذب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء ومحاولة تشويهه إلا أن هذا المخطط فشل تماما بسبب وعى المواطن المصرى.

وأوضح، أن الهدف الذى كان يسعى له الإخوان بشأن التحريض وتشويه القوانين التي تصدرها الدولة المصرية لم يتحقق، خاصة بعد خروج المصريين بهاشتاجات تحتل التريند وتؤكد: "مش نازلين" للرد على الحملات التحريضية للإخوان.