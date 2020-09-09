شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبعث برسائل طمأنة للمواطنين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الوزراء يبعث برسائل طمأنة للمواطنين خلال مؤتمر صحفى: لن نهدم منزلا به سكان وقانون التصالح يزيد القيمة العقارية للمبانى.. نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر ونموذج 3 يوقف الهدم والبناء العشوائى تسبب فى نزيف موارد الدولة ويحتاج وقفة حاسمة.. فترة سماح شهرين بعد تقديم طلبات التقنين بمخالفات البناء.. الرخصة ستكون بمثابة عقد بين المواطن والحكومة ويجب الالتزام بها نحتاج 300 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحى لقرى مصر بالكامل.

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