شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الشرقية تبدأ حملة نظافة وتعقيم المساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، والدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية ، وقيادات الدعوة بالمديرية، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بالمحافظة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يحرص على أن تكون المساجد عنوانًا للنظافة والجمال.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بحسب بيان للوزارة اليوم، متابعته للحملة في جميع مساجد المحافظة، قائلاً:"يشرفنا خدمة بيوت الله (عز وجل) والقيام على نظافتها ".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه على المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد ، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين ، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان ، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!

وتابعت الوزارة:" فبيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم ، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله على عمار بيوته ، فعلى المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله (عز وجل) يقول " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " ، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يصلي فيه ، لأن الله (عز وجل) امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم ، حيث يقول : " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" .

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