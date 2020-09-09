شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير جسر السويس.. شوارع مصر الجديدة تودع سنوات الزحام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارع جسر السويس من أهم الشوارع الرئيسية في محافظة القاهرة، في الآونة الأخيرة تم تطوير الشارع بداية من منطقة شارع القبة وميدان الألف مسكن وصولًا بشارع الألف مسكن ويبلغ التطوير تقربيًا خمسة كيلو مترات، بالإضافة إلى تقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى بالشارع وتجميلها، وتم تزويد أعمدة إنارة مزدوجة وتقليم الأشجار، وقد تم توسيع عرض الشارع إلى 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير .

عدسة الخليج 365 كانت في جولة بشارع جسر السويس لترصد تطوير المحور الرئيسي داخل حى مصر الجديدة، حيث التقينا بمجموعة من أهالي الشارع حيث قال أحمد خيرى صاحب مشتل للزهور، قبل 5 سنوات كان الشارع مزدحما وغير ممهد، ولكن الأن أصبح سريعًا، والتغير شعر به أهالي مصر الجديدة جميعهم، ونأمل أن يشمل التطوير كافة محاور مصر الرئيسية التي تعد شرايين للحركة.

أما السيد فتحي إبراهيم حارس عقار ومشتل فقال: "أنا في شارع جسر السويس بقالي 19 سنة، كانت عربيات الردم ترمى مخلفاتها في الشارع قدام المشتل، كنت بفضل صاحي طول الليل عشان أحرس المشتل بتاعى، لكن دلوقتى بعد التطوير الحال اتغير وأصبحت كل حاجة منظمة ونظيفة، الأول المسنين كانوا بيقعوا في الشارع لأنه كان مكسر، لكن دلوقتى طبعًا مافيش الكلام ده، الوضع اتغير كتير بنسبة 500%".

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وقال عصام محمد سائق، الشارع اتغير كتير، قبل خمس سنين مكسر وزحمة وتكاتك، أنا كنت مسافر ولما رجعت لاقيته اتغير ومش هو بس لاء دى شوارع كتير اتطورت، البلد بقت بسم الله ماشاء الله حاجة جميلة".

وقال أحمد إبراهيم مسئول أمن لإحدى الأبراج داخل شارع جسر السويس: أعمل في شارع جسر السويس قبل خمس سنوات، وشاهدت كافة التطورات التي حدثت بالشارع، وخاصة مترو الأنفاق الذى أحدث طفرة داخل الشارع، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التطوير وأتمنى تكون الشوارع الرئيسية والميادين في مصر تشهد تطوير هكذا.

أما وليد البارودى فقال، شارع جسر السويس كان حاجة بشعة جدًا، لكن دلوقتى الموضوع اختلف تمامًا، كنا بناخد ساعة أو ساعة ونص عشان اعدى لمصر الجديدة دلوقتى مافيش 7 دقايق أكون وصلت، توقعاتنا بعد نهاية التطوير كامل المشوار من جسر السويس إلى رمسيس مش هياخد أكثر من 10 دقائق بالكثير، أجمل شيء إن إللى بيشتغل دلوقنتى بيشتغل بفكر جديد، إللى حاصل دلوقتى تطوير بشكل عام وبسرعة وشعرنا به مش لسه بنسمع عنه، التفكير خارج الصندوق حاجة فوق الممتاز ".