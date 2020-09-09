شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الفتوى يرد على كذب الإخوان حول هدم المساجد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج الجماعة الإرهابية شائعات حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومنع التعدى على أراضى الدولة، منها أكذوبة هدم المساجد، وهذا ما أكد عليه المؤشر العالمى للفتوى (GFI) بعد رصده للفتاوى والشائعات والأكاذيب المنتشرة عبر الأذرع الإعلامية للإخوان فما الدافع لمحاربة الدولة للدين وهدمها للمساجد دون هدف؟! وهي التي تهتم ببناء المساجد وإعمارها؟

والدليل أنه تم مؤخرا افتتاح 314 مسجدًا تتراوح مساحة بعضها بين 750 مترًا إلى 1000 متر بخلاف بناء 1200 مسجد في الفترة من 2014 وحتى 2020 بمعدل 171 مسجد سنويًّا فضلًا عن إحلال وتجديد وإعادة بناء وصيانة 3600 مسجد قديم كانت معطلة منذ أكثر من 15 عامًا.

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في الفيديو التالى نستعرض رأي المؤشر العالمى للفتوى في تفنيد تلك الأكاذيب والشائعات.