الأموال العامة تُحقق في واقعة فقد كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات في واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من مقتنياته.

وجاء التحقيق في القضية بعدما تبين للجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة فقد الكأس، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده، لذلك أوصت اللجنة بالتحقيق القضائي في الواقعة.

وأمر النائب العام بإحالة الواقعة إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.

وذكر مصدر قضائي - رفض ذكر اسمه - لمصراوي أنه من المقرر استدعاء مسؤولي الاتحاد لسؤالهم حول كيفية فقد الكأس والوصول إلى المتسبب، إضافة إلى تفريغ كاميرات المبنى بالكامل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أحالت الملف الخاص بفقدان بعض الكؤوس والمقتنيات من مخازن اتحاد الكرة المصري إلى النائب العام.

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وجاء قرار الوزارة بعدما تسلمت التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بها، والتي قامت بعمل جرد لمخازن اتحاد الكرة والتحقيق مع بعض العاملين به.

وحسب ما أكدته الوزارة، فإن القرار جاء في ضوء استمرار عمل اللجان الخاصة بها في مختلف الهيئات الرياضية، لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات.

ورفعت لجان الوزرة تقارير المخالفات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف في وقت سابق عن اختفاء كؤوس كأس أمم أفريقيا التي توج بها منتخب مصر من مخازن اتحاد الكرة المصري.

وقامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بالتوجه إلى اتحاد الكرة المصري والتحقيق في الأمر وجرد المخازن، ليتبين اختفاء عدد من الدروع والكؤوس والمقتنيات منها.