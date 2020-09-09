التحريات تكشف تفاصيل إلقاء سيدة الماء الساخن على زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده وإحداث إصابته بحروق متفرقه، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجه نجله المتوفي وأنجالها من مسكنهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليه (بالمعاش - مقيم بدار السلام بالقاهرة)، ومن خلال الفحص تبين سابقة قيامه بتحرير محضر ضد (زوجته، نجله) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته دون التطرق لما تضمنه مقطع الفيديو المتداول.

وبالفحص واستدعاء زوجته ومناقشتها أقرت أن المذكور يعاني من اضطراب نفسي وسابقة فصله من عمله إثر ذلك، وتلقيه العلاج بإحدى مستشفيات الطب النفسي، وأنه دائم الخلافات مع أسرته وذويه عقب وفاة نجله إثر حادث مروري، وسابقة قيامه بتهديد نجلته ببث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تعديهم عليه بالضرب.

وأضافت الزوحة بسابقة قيامه ببيع الشقة سكنهما "مسكن الزوجية" إلا أنها تمكنت من إعادة شرائها، كما قررت أنه بتاريخ الواقعة فوجئت بحضور المذكور وبحوزته قطعة حديدية مستغلاً عدم تواجد نجلهما "المشكو في حقه الثاني" وقيامه بإتلاف باب الشقة محاولاً الدخول والإقامة صحبتها كرهاً عنها، مما دعاها لإلقاء كمية من الماء الساخن عليه محدثة إصابته المشار إليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.