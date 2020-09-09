تحقيقات "مُدرب الإسكواش" والفتيات الثلاث: ضرب إحداهن وكممها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اتهام مدرب إسكواش بنادي شهير بهتك عرض 3 فتيات، أنه تعدى على إحداهن بالضرب وكمم فاها حتى لا تقاومه أثناء الاعتداء عليها.

وذكرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم هدد الفتاة بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديه، مشيرة إلى أن الفتيات خشين الإبلاغ عنه خجلًا مما تعرضن له في أول الأمر، وبعد أن ذاع أمره في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبلغن عنه في المجلس القومي للمرأة.

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وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة مدرب الإسكواش؛ لمحكمة الجنايات لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

وتلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال.

وأقر المدرب في التحقيقات بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرًا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.