الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 238 ألف طن قش أرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة) والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز، أن إجمالي ما تم جمعه وتدويره حتى الأن بلغ 96 ألفا و300 فدان حيث بلغت كمية القش 238 ألفا و706 أطنان.

Advertisements

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن عدد مواقع تجميع قش الأرز تبلغ 650 موقعا في 6 محافظات حيث تم كبس 90 ألف طن وفرم 36 ألف طن وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألفا و736 فدانا.

وأضاف عزوز، أنه تم عمل 34 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وإنتاج 5 أطنان أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفرالشيخ.

ولفت رئيس قطاع الإرشاد، إلى تنفيذ 236 ندوة لتوعية المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية والتعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة.​