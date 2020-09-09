محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ على مستوى المحافظة والأحياء الـ38 مع التأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.
كما وجه المحافظ، كل من رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالاستعداد الكامل وتوفير عربات الكسح والمعدات المساعدة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة حيال هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الاستعداد القصوى.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة استعدادا للسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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