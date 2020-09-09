ضبط 950 قطعة مستحضرات تجميل مع راكبة قبل تهريبها من إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والمكياج، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها فور وصولها من إيطاليا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما اشتبه حسن أبوزهرة، رئيس قسم الجمارك، في راكبة مصرية الجنسية معها مجموعة حقائب، وقام محمد الديب مأمور الفحص بالأشعة بتأييد الاشتباه لوجود أجسام غريبة داخل الحقائب.

وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد محمد الرفاعي، مأمور الجمارك، تحت إشراف عمرو شعبان، رئيس قسم الجمارك، بفتح حقائب الراكبة وضبط معها 950 قطعة من أدوات المكياج المختلفة ومستحضرات التجميل بهدف الاتجار.

وأمر أحمد عبدالهادي، مدير إدارة الجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر جمركي تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.