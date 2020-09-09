أخبار مصر | ننشر نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

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التعليم تعلن عن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدرسة إيجبت جولد للتكنولوحيا التطبيقية بالعام الدراسي 2020-2021، وذلك عبر الرابط التالي http:emis.gov.eg

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وتعد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات تم افتتاحها بالعام الدراسي السابق 2019-2020، وتهدف المدرسة إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، وتتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع ايجيبت جولد، لضمان تأهيل ومواكبة الطلاب بشكل كامل لإحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أنه قد تقدم للالتحاق بالمدرسة أكثر من 3000 طالب وطالبة ممن يزيد مجموعهم عن 250 بالشهادة الإعدادية، وخضعوا جميعًا للاختبارات والمقابلات الشخصية بالمدرسة؛ ليتم عليه قبول 205 طالب وطالبة فقط بهذا العام الدراسي، وأضاف مجاهد، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للطلاب المقبولين بالمدرسة مثل الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، بالإضافة إلي مكافآت مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد أصبحت خلال عامين من بدء تطبيقها علامة مميزة في التعليم الفني المصري، ويسعى الكثير من الطلاب من الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بها.