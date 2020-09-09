أخبار مصر | نائب الوفد: الحزب يمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تكاتف الجميع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب الوفد: الحزب يمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تكاتف الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يمر بمرحلة دقيقة وهامة تحتاج إلى تكاتف الجميع، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي يروجها البعض بسوء نية وينقلها البعض الآخر بحسن نية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة والفوضى بين صفوف الوفديين الغيورين على حزبهم.

وأضاف "النحاس" أنه من هذا المنطلق وحرصًا من جميع الوفديين على الوفد وسيرته الوطنية، ودرءًا للشائعات، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد إلى اجتماع هام للهيئة العليا منذ أسبوعين، واتسم الاجتماع بالشفافية وطرح كل الرؤى ومناقشة كافة القضايا وكان على رأسها مجلس النواب المقبل.

وأكد نائب رئيس الوفد أنه تم وضع جميع الضوابط في هذا الشأن، ووافقت الهيئة العليا على عدة قرارات هامة، وتعد في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يُستجد، الأمر الذي يدعونا إلى الالتزام الحزبي والاصطفاف والوحدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم الانجراف وراء شائعات تروج الآن.



إقرأ أيضاً.. أخر تطورات فيروس كورونا في مصر

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.