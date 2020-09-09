أخبار مصر | المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ورشة عمل لأكثر من (100) متخصص من العاملين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى للتعريف بمتطلبات التسجيل والمعايير الخاصة بالمستشفيات.

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وإنطلاقًا من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى من أوائل المستشفيات التى تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، مما يعكس حرص المستشفيات العسكرية على تواجدها بمنظومة التأمين الصحى الشامل كونه واحد من أهم المشروعات القومية.