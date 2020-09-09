مصر | الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو ضرب سيدة لزوجها وتعذيبه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو ضرب سيدة لزوجها وتعذيبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول نشطاء المواقع الإلكترونية فيديو يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده وإحداث إصابته بحروق متفرقه، والإستيلاء على مابحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجه نجله المتوفى وأنجالها من مسكنهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه، بالمعاش - مقيم بدار السلام بالقاهرة، ومن خلال الفحص تبين سابقة قيامه بتحرير محضر ضد زوجته، نجله لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته دون التطرق لما تضمنه مقطع الفيديو المتداول.
بالفحص وإستدعاء زوجته وبمناقشتها أقرت أن المذكور يعانى من إضطراب نفسى وسابقة فصله من عمله إثر ذلك، وتلقيه العلاج بإحدى مستشفيات الطب النفسى، وأنه دائم الخلافات مع أسرته وذويه عقب وفاة نجله إثر حادث مرورى، وسابقة قيامه بتهديد نجلته ببث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تعديهم عليه بالضرب.
وأضافت بسابقة قيامه ببيع الشقة سكنهما "مسكن الزوجية" إلا أنها تمكنت من إعادة شرائها، كما قررت أنه بتاريخ الواقعة فوجئت بحضور المذكور وبحوزته قطعة حديدية مستغلًا عدم تواجد نجلهما "المشكو فى حقه الثانى" وقيامه بإتلاف باب الشقة محاولًا الدخول والإقامه صحبتها كرهًا عنها، مما دعاها لإلقاء كمية من الماء الساخن عليه محدثة إصابته المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.
وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.