مصر | الأحد.. قاضي تنفيذ الجيزة يحسم عرض شركة سيراميكا كليوباترا بالبيع بالمزاد العلني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأحد.. قاضي تنفيذ الجيزة يحسم عرض شركة سيراميكا كليوباترا بالبيع بالمزاد العلني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوالى الأحداث سريعا في قضية عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس بعد حصولهم على حكم تاريخي صادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة الجيزة بإعادتهم إلي عملهم مع إلزام رجل الاعمال محمد أبو العينين بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا بالتعويضات المالية للعمال.

وقال الدكتور عصام الطباخ محامي العمال إن الشركة امتنعت عن تنفيذ الحكم اكثر من مرة وتم رفض جميع اشكالات الشركة طعنا في التنفيذ، مؤكدا أن جلسة الأحد المقبل أمام قاضي التنفيذ ستحسم هذا الملف وستجبر الشركة وفقا للقانون بتنفيذ الحكم النهائي الصادر باعادتهم للعمل مع صرف التعويضات المالية الواردة بمنطوق الحكم وفي حالة رفضهم سيتم الاستمرار في التنفيذ بعرض الشركة وما تملكه من أصول ومصانع بالبيع في المزاد العلني.

وأشار الطباخ إلى أن القانون يجبر أبو العينين باعادة العمال الى عملهم وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الشق الجنائي بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة.

وناشد الطباخ وزير القوى العاملة بالتدخل الفوري لحل المنازعات العمالية خاصة في تنفيذ الاحكام القضائية حيث أن دوره الأساسي هو الموازنة بين حقوق رجال الاعمال وحقوق العمال خاصة وهم يمتلكون أحكاما قضائية نهائية من المحاكم المصرية.