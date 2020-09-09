مصر | السجن المشدد 7 سنوات لطالب بالجامعة البريطانية بتهمة التزوير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن المشدد 7 سنوات لطالب بالجامعة البريطانية بتهمة التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، بمعاقبة المتهم "مؤمن.م، طالب بالجامعة البريطانية بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالمعادى.
صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة للمتهم "مؤمن.م"، طالب بالجامعة البريطانية، تهمة تقليد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية وهو " فرع توثيق محررات السيارات مصر القديمة- مصلحة الشهر العقارى والتوثيق"، بأن قام المجهول باصطناع خاتم شعار الجمهورية على غرار المحررات الصحيحة، واستعمله المتهم بأن قام بمهر محررين رسميين به موضوع الاتهام الثانى والثالث.
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك مع أخر مجهول ولا ى تزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارة"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاتفاق مع مجهول على تزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارات"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر المزور، وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، كما زور المتهم رخصة قيادة سيارة من مكتب توثيق مصر القديمة بالاشتراك والاتفاق مع مجهول على النحو المبيت بالتحقيقات.