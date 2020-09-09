مصر | عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

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وقال المحامي في بلاغه الذي قيد تحت رقم 32291 عرائض الناىب العام، إن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت في يوم 10 يوليو الماضي، بوابل من الاتصالات التي تنعيهم في وفاة "يس"، وزيارات متتالية من الأقارب والاصدقاء لمساندتهم في حزنهم، وتصديق تلك الشائعة.

وأن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الربح من خلال كثرة المتابعات على هذة الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات، ومن ضمنها صفحة تحمل اسم الفنانة "رانيا محمود ياسين".

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تراعي مصالح اعضائها،،وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الامر الذي ادعي الطالب لتقديم هذا البلاغ، متابعا "نحن نثق في النائب العام لضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم".