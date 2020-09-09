مصر | حبس يمنيين حاولا جلب 9 كيلو من نبات القات المخدر لداخل البلاد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس يمنيين حاولا جلب 9 كيلو من نبات القات المخدر لداخل البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم الأربعاء بحبس راكبين يمنيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاولا تهريب 9 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر باخفاها داخل جيوب سحرية في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك بمطار القاهرة.

كما طالبت النيابة بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بهاومدى فاعلية المادة المخدرة بها.

البداية أثناء قيام قوات امن مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبد السلام عادل رئيس لجنة الجمارك في راكب يمنى الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف إبراهيم مامور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه على 5 كجم من نبات "القات" المخدر.

وعلى نفس الرحلة اشتبه على فهمى من الامن الجمركى في راكبة يمنية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تحت إشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها على 4 كجم نبات "القات" المخدر أخفتها في جيوب سحرية بالحقائب.

Advertisements

وأمر أحمد عبد الهادى مدير الإدارة بالجمارك في مبنى الركاب 1 باتخإذ الإجراءات القانونية مع الراكبين واحالتهما إلى النيابة لاتخإذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 بتهمة سرقة الدراجات النارية