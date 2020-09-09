شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مدرستين في ههيا بتكلفة 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرستي الزرزمون والزهراء في مركز ههيا، الأربعاء، بتكلفة إجمالية 11 مليون و400 ألف جنيه.

وقال المحافظ إن «الدولة تهتم بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن».

حضر الإفتتاح نائبي المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء نير حمدي وكيل أول الوزارة نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا وعدد من نواب البرلمان.

بدأ المحافظ جولته بمركز ومدينة ههيا بافتتاح توسعات مدرسة الزرزمون من الحضانة حتى الثانوي، والمُقامة على مساحة 425 متر مربع بعدد 5 طوابق، وتضم 20 فصلاً دراسياً بتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه.

وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح مدرسة الزهراء الثانوية بنات «إحلال جزئي»، والمُقامة على مساحة 276 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، وتضم 12 فصلاً مدرسياً بتكلفة 4 مليون 600 ألف جنيه، للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لهذا العام ستشهد إفتتاح 28 مدرسة بقرى ومراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 220 مليون و700ألف جنيه للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

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كان محافظ الشرقية التقى أعضاء هيئة التدريس بالمدرستين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل خلال فترة اليوم الدراسي للعام الدراسي الجديد، وإبتكار وسائل تعليمية جديدة لجذب التلاميذ للمدرسة، لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى الدرجات.