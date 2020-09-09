شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق طراد النيل في بنها بـ14 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، أعمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل (بنها- جمجرة) بدء من مدرسة الفتح مرورا بكوبري الفحص، ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، ويقوم على تنفيذه ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد المحافظ أن الطريق الذي يجرى رصفه بطول 4500 م2 وبتكلفة مالية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستقوم بفحص الطريق في نقاط متفرقة.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد -باذن الله- خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إستكمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل ببنها بتكلفة 14 مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إستكمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل ببنها بتكلفة 14 مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إستكمال رصف المرحلة الثانية من طريق طراد النيل ببنها بتكلفة 14 مليون جنيه