شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية في بنها وشبين القناطر والخانكة والخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاربعاء، عددا من مقار اللجان الانتخابية بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة والخصوص في اليوم الثاني لإنطلاق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، التي بدأت الثلاثاء، ولمدة يومين حتى الأربعاء 9 سبتمبر.

يأتي ذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان ومن توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لإنتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

بدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تفقد لجنة مدرسة ابن خلدون الابتدائية ومدرسة هدى شعراوى الابتدائية ومدرسة بلال بن رباح بكفر الجزار وفي مدينة شبين القناطر تفقد المحافظ لجنة مدرسة فاطمة الزهراء ولجنة المعهد الازهري ولجنة مدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر.

وفي مدينة الخانكة، تفقد المحافظ لجنة مدرسة الشهيد تامر عبدالله بالمنايل ولجنة مدرسة ابو بكر الصديق بابو زعبل ولجنة مدرسة ابو زعبل رقم 1 ولجنة مدرسة الشهيد احمد عبدالنبى عطوة بالخانكة.

وفي مدينة الخصوص، تفقد المحافظ لجنة المعهد الازهري بالخصوص حيث اطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات مع التاكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ،ارتداء الكمامات مع توزيعها مجانا عند دخول اللجان وانتظامها دون معوقات

وتابع محافظ القليوبية سير عملية الانتخابات بجميع اللجان على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية موجها خلال جولته الشكر والتقدير لرجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة لجهودهم المبذولة في تسهيل العملية الانتخابية وتأمين الانتخابات وظهورها بشكل حضاري ومشرف.

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محافظ القليوبية يتفقد لجان ومقار انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يتفقد لجان ومقار انتخابات الشيوخ