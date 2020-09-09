شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» تصدر تقريرها الثاني حول إعادة «الشيوخ»: «لا مخالفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكدت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، أن الغرفة في حالة انعقاد مستمر حتى غلق لجان الاقتراع وذلك لمتابعة سير عملية التصويت في محافظات التي تجرى بها إعادة الانتخابات، وذلك من خلال مندوبيها الحاصلين على تصاريح رسمية بالمتابعة من الهيئة المواطنية للانتخابات.

وقالت إن المركز الإعلامي ينشر المتابعات على مدار الساعة من مختلف محافظات الإعادة، عبر الموقع الرسمي للتنسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، لاستعراض كثافة التصويت والتزام لجان الاقتراع بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ورصد أي مخالفات حال وجودها.

وشدد محمد عبدالعزيز، مدير غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية، على إن الغرفة لم ترصد مخالفات تعيق العملية الانتخابية، وإن لجان الاقتراع اتبعت الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

واستعرض «عبدالعزيز» التقرير الذي صدر عن الغرفة لمتابعة ثاني أيام الانتخابات في جولة الإعادة، حيث جاء فيه «أنه في إطار متابعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني لجولة الإعادة بدأت غرفة العمليات المركزية عملها في تمام التاسعة صباحا مع فتح باب التصويت من خلال متابعيها في 14 محافظة.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وبدء اللجان عملها في تمام التاسعة صباحا دون رصد مخالفات انتخابية تذكر، وسير العملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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