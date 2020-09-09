شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على بعض اللجان الانتخابية في القليوبية بعد انكسار الموجة الحارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاقتراع بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين للإدلاء بصوتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، خاصة بعد انتهاء فترة الراحة التي أعلنتها اللجنة العامة بالقليوبية.

وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي بالمحافظة حيث خرج الجميع وخصوصا بعد انكسار الموجه الحارة.

زحام على بعض اللجان فى القليوبية

زحام على بعض اللجان فى القليوبية

وحرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لكبار السن، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

زحام على بعض اللجان فى القليوبية

وأكدت المحافظة، أنه جرى توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

وتجرى على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

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