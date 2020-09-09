وزير الرى: مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها بدول حوض النيل.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مؤتمرا صحفيا اليوم بعاصمة جنوب السودان جوبا، على هامش زيارته الرسمية التى تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان.
واستقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان ، وزير الرى والوفد المرافق بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى والسفير محمد قدح - سفير مصر بجنوب السودان وعدد من الوزراء وحكام الولايات ( وزير الشئون الإنسانيه، وزير الماليه، والي جونجلي، والى بيبور، وممثلو الولايات المتضرره من الفيضان ) وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.
وأعرب عبد العاطى على سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان موكداً أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً و شعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأنه تصادف مع وصوله إلى مطار جوبا الدولى وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية، وقد أكد المسئولون بجمهورية جنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة إعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصة على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريباً على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا.
وأكد عبد العاطى على أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذى يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.
ومن المقرر خلال الزيارة إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.
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