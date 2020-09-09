شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها بدول حوض النيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مؤتمرا صحفيا اليوم بعاصمة جنوب السودان جوبا، على هامش زيارته الرسمية التى تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان.

واستقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان ، وزير الرى والوفد المرافق بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى والسفير محمد قدح - سفير مصر بجنوب السودان وعدد من الوزراء وحكام الولايات ( وزير الشئون الإنسانيه، وزير الماليه، والي جونجلي، والى بيبور، وممثلو الولايات المتضرره من الفيضان ) وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وأعرب عبد العاطى على سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان موكداً أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً و شعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.

Advertisements