شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم دورات تدريبية لتقنيات التكنولوجيا الحيوية ومكافحة آفات الموالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية عن "تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتطورة وبنوك الجينات"، بناء علي توصيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة التوعية ونشر اهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات ورفع الكفاءة العلمية والعملية لطلبة وخريجى وباحثى الكليات العملية وبرعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية ينظم البنك القومى الجينات خلال الفترة من 6 - 17 سبتمبر 2020.

وأكدت الدكتورة نيفين عبد الفتاح حسن، مدير البنك القومي للجينات، أن هذه الدورة تساهم بشكل مباشر فى زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة وقوة التنمية المستدامة، كمالفتت إلى أنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

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وأوضحت الدكتورة مني ابراهيم أن الدورة تشمل خمس تخصصات هامة وهى، الوراثة الجزيئة، الوراثة الخلوية، زراعة الأنسجة والحفظ الفائق البرودة للأنسجة النباتية، الكيمياء، مهام بنوك الجينات، وأن هذه الدورة مناسبة جدا لباحثي المركز والطلبة والخريجين وكل المهتمين بالتكنولوجيا الحيوية وبنوك الجينات والتنمية المستدامة.

كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان "آفات الموالح وطرق مكافحتها" وذلك خلال الفترة من 8 - 9 سبتمبر 2020، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة العائد القومى للزراعة من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويقول الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للمزارعين والمتخصصين والشركات الزراعية والمهتمين بأشجار ومحصول الموالح للتعرف على أهم الآفات التى تصيب الموالح وطرق مكافحتها وكل ماهو جديد وحديث فى هذا المجال كما أضاف بأنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، ويقول الدكتور وحيد جبر وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب.