شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يضبط معامل تحاليل ومنشآت غير مرخصة فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، نجاح فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف بالاشتراك والتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بمديرية الصحة فى ضبط مراكز لتقديم الخدمات الطبية ومعمل تحاليل غير مرخص بالإضافة الى ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية .

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكل الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تم التنسيق بين فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف وإدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة للمرور على المراكز والعيادات الطبية بقرية باها بمركز بنى سويف، وتم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بعيادة خاصة لأحد الأطباء وتبين عدم إعلان عن أسعار الخدمة أو إصدار فواتير وتم تحرير المحضر 12058 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف، كما تم ضبط المركز الطبي التخصصي بقرية باها وتم ضبط ادوية خاصة بالتأمين الصحى ومحظور بيعها بالإضافة إلى ممارسة نشاط الصيدلة بالمخالفة للقانون، وعدم الاعلان عن سعر الخدمة أو إصدار فواتير وتم تحرير المحضر رقم 12056 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف، كما تم ضبط كلا من معمل تراست لاب للتحاليل الطبية ، ومعمل الرواد بذات القرية ( باها مركز بنى سويف) وضبط عدد من امصال الحقن غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير المحضر رقم 12057 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ، وقد تم التحفظ على الأدوية المضبوطة وهى عبارة عن 38 نوع من أدوية التأمين الصحي المحظور بيعها ( ادوية ضغط ، سكر ، سيولة ، ألبان اطفال )، و 20 صنف من الأدوية منتهى الصلاحية ، و 11 نوع أمصال فيروسية مجهولة المصدر ، و 5 أنواع غير مسجلة بوزارة الصحة، وقد تم إعداد تقرير فنى بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى واصدار قرارات بالغلق ضد المخالفين واخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطني الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

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