شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الروم الأرثوذكس تدشن كنيسة جديدة فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت بطريركية الروم الأرثوذكس كنيسة جديدة لها في لندن باسم القديس جاورجيوس، وقد أعلن الأنبا نقولا مطران طنطا والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن إيبارشية "كاب تاون " -رأس الرجاء الصالح- الأرثوذكسية المقدسة، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، دشنت كنيسة جديدة باسم القديس جاورجيوس.

الكنيسة الجديدة فى لندن Advertisements

الكنيسة الجديدة فى لندن وأضاف الأنبا نقولا مطران طنطا والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، أن المتروبوليت سيرجيوس مطران كاب تاون "رأس الرجاء الصالح"، افتتح كنيسة القديس جاورجيوس الجديدة، فى 7 سبتبمر الجاري، وتم الاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء، في الكنيسة الجديدة بشرق لندن، بإقامة خدمة صلاة الماء المقدس والقداس الإلهي الذي ترأسه المتروبوليت سيرجيوس.

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