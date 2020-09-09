شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفع الحظر المفروض على الدول خارج الاتحاد الأوروبى أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ألمانيا أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر، سيتم رفع الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي واستبداله بنصائح سفر مفصلة لكل دولة.

جاء ذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الفيدرالي والذى تم اصداره فى بيان رسمى عقب اجتماع اليوم الاربعاء، مؤكدا انه سيتم الغاء تطبيق تحذير السفر العام هذا اعتبارًا من 1 أكتوبر، وبدلاً من ذلك ، سيتم تطبيق نظام موحد لتحذيرات وإشعارات السفر في جميع أنحاء العالم ، بناءً على مخاطر Covid-19.

وقالت الخارجية الالمانية إن هذا لن يتغير في الممارسة العملية إلا قليلاً فيما يتعلق بإمكانية السفر، و من المرجح أن يتم إصدار تحذير سفر للدول التي تعتبر مناطق خطر.

ومددت الحكومة الألمانية الشهر الماضي التحذير من السفر السياحي حتى 14 سبتمبر.

وفي 17 مارس ، أصدر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذيرًا من سفر السياح إلى جميع أنحاء العالم استجابةً لوباء فيروس كورونا.

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لكن في يونيو ، رفعت ألمانيا الحظر المفروض على جميع دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن الخالية من الرقابة على الحدود وكذلك المملكة المتحدة وأندورا وموناكو وسان مارينو ومدينة الفاتيكان.

وتسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 أكتوبر:

- بالنسبة للبلدان التي تم تصنيفها على أنها مناطق خطرة ، يستمر تطبيق تحذير السفر غير الضروري ، ولا يزال السفر السياحي ساريًا من حيث المبدأ.

- بالنسبة للبلدان التي لم يتم تصنيفها على أنها مناطق خطرة ، لا يُنصح بالقيام بسفر سياحي غير ضروري ، إذا كانت قيود الدخول إلى ألمانيا تنطبق على هذه البلدان.

- بالنسبة لجميع البلدان الأخرى: يُطلب من المسافرين توخي الحذر بشكل خاص.