شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 21 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 21 رحلة طيران دولية، علي متنها حوالي 4 آلاف راكبا، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات المطار شهدت وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، اليمن، السعودية، العراق، إثيوبيا، السودان، البحرين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، تركيا"، وتقوم إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بمناظرة جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR ، بالإضافة إلي فحص درجات الحرارة الخاصة بهم بمجرد دخولهم صالات الوصول عن طريق الكاميرات الحرارية الذكية الموجودة داخل الصالات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والسماح لهم بمغادرة المطار .

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ويشهد مطار القاهرة الدولي ، علي مدار اليوم الأربعاء ، مغادرة ووصول حوالي 15 ألف راكب علي متن 142 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.