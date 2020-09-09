شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تؤكد توفيرها وحدات سكنية مجهزة لسكان الدويقة بعد نقلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة القاهرة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، مشيرة إلى أنه يتم توفير وحدات سكنية للأسر، مجهزة بالكامل ضمن خطة تطوير العشوائيات علي رأسها النقل لمدينة الأسمرات.

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وقالت محافظة القاهرة:" إن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل معها، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، مُوضحةً أن المحافظة وفرت مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أي مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين".

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.