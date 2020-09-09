شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفلة قيادة النقل الثقيل: "الفيديو المنتشر من 4 سنوات وهى بتحب تساعدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل، على إحدى الطرق السريعة وتتلقى تعليمات من شخص قريب منها لقيادة السيارة.

وبعد التواصل مع والدها، وحيد، أكد لـ"الخليج 365": "الفيديو ليس حديث ويعود تاريخه ما يقرب من 4 سنوات، وكنت أعمل حينها فى معدات حفر البترول، وتم تصوير الفيديو فى الطريق الصحراوى، وتحديدا من الكريمات حتى محافظة بنى سويف، وكان عمر "لين" حوالى 5 سنوات، وحاليا عمرها أكثر من 8 سنوات، ووقتها كانت بتنزل معايا الشغل عشان تتعلم، ورفعت الفيديو على حسابى الخاص، وفوجئت اليوم بإعادة شيره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والهجوم عليا".

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وتابع قائلا: "كل غرضى أعلمها حاجة للزمن، وأعرفها أن الجنيه بيجى مش بسهولة، والآن أنا تركت أعمال الحفر فى البترول، وأعمل فى محافظة القاهرة، وهى حاليا بتسوق سيارات ملاكى، وغيرها، وأنا كان هدفى من الفيديو أصدقائى على الفيس بوك يشوفها، ومكنتش عارف أن ده كله هيحصل، ولين بنتى بتحب قيادة السيارات والموتوسيكلات وتحب الاعتماد على نفسها، ودائما موجودة معى لتساعدني".