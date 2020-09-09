شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الشيوخ يلتقى محافظ الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استكمال بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري في المحافظات المعنية بجولة الإعادة، التقى اليوم السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد، رئيس البعثة، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الصدد، قدم المحافظ معطيات وبيانات مفصلة حول جوانب تنظيم الاقتراع بهذه المحافظة، إحدى أكبر محافظات القاهرة الكبرى، التي يبلغ عدد ناخبيها 5.689.401 موزعين على 536 مركزاً انتخابياً، ويجرى التنافس خلال جولة الإعادة على مقعد واحد.

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كما استعرض التحضيرات العملية والجهود المبذولة للإعداد الجيد لهذا الحدث الانتخابى، والتي تركزت على توفير كافة التدابير اللوجستية والوقائية الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قيام الناخبين بواجبهم، وذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على توسيع قاعدة المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام، بما في ذلك تقديم التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، منوهاً بالدور الملموس للمرأة المصرية فى مختلف مواقع الاقتراع، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات جرت دون تسجيل أية شكاوى أو اختلالات تمس بسلاستها وحسن سيرها.

وفى ضوء معاينة أعضاء بعثة الجامعة العربية ورصدهم للأجواء الانتخابية فى المحافظات التى انتشر بها فريق الجامعة، أكد السفير أن مجمل الترتيبات المحكمة في مراكز التصويت ومحيطها أسهم بشكل فعال فى تيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، معتبراً أن روح الانضباط والانخراط القوى للجهات التنفيذية، بدعم من قوات الجيش والشرطة، أضفى على هذا الاقتراع طابعاً من الأمان والانتظام.

ومن منطلق أهداف جامعة الدول العربية فى الدفع بمسارات التطوير والتحديث والبناء الديموقراطى فى العالم العربي، أعرب السفير خطابي الأمين العام المساعد عن كامل ثقته أن مجلس الشيوخ بما سيضمه من كفاءات وما يتمتع به من صلاحيات، سيشكل دعامةً حقيقيةً وفاعلةً لترسيخ حيوية الأداء البرلمانى.