شكرا لقرائتكم خبر عن مأمورية للأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مأمورية قانونية وفنية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة ، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال، حرصاً من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى إنتظام العمل بالمشروعات القومية إستمراراً لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وتم التنسيق مع جهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس ، ولافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية .

ولقي ذلك قبولاً واستحساناً من العاملين بالمدينة ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن ، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية .

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جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين ، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.