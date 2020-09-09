شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد الدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ معهد الدراسات القبطية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي المقبل، للراغبين في الدراسة في أقسام المعهد المختلفة.

ويبدأ قبول طلبات المتقدمين بالتزامن مع أول أيام السنة القبطية الجديدة 1737 الموافق بعد غدٍ الجمعة 11 سبتمبر.

وتوجد بمعهد الدراسات القبطية أقسام اللاهوت، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، العمارة القبطية، الأثار القبطية، الفن القبطى، التاريخ القبطى، الاجتماع والتربية، الدراسات الأفريقية، الدراسات الإعلامية، التراث الشرقي المسيحى، إلى جانب قسمى القانون الكنسى والعلاقات المسكونية.

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وهدف المعههد الرئيسى "التراث القبطى" من لاهوت وفن وموسيقى وألحان وآثار وعمارة وتاريخ ولغة وأدب واجتماع ودراسات إفريقية، بحثا، وتحقيقا، وترجمة، ونشرا، وتسجيلا أو تدوينا وترميما وتعليما مع تداوله مع الجامعات والمراكز والهيئات الأجنبية التي بها تخصصاته. وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية عنه.

وقد تأسس معهد الدراسات القبطية عام 1954م، ويعد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس الأعلى للمعهد.