غدا.. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل خطة مواجهة كورونا مع بدء العام الدراسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الخميس مؤتمر صحفى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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