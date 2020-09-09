شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء البازارات السياحية من الضريبة العقارية سارى حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة محال السلع السياحية، أنه تم إعفاء البازارات السياحية من الضريبة العقارية حتى نهاية العام، فى اطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع السياحى.
وأوضحت الغرفة فى منشور لأصحاب البازارات والمحال السياحية أن قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2020، الخاص بالإعفاء من الضريبة العقارية، الذى يتضمن فى مادته الأولى أن تعفى من الضريبة على العقارات المستخدمة فعليا، فى الأنشطة الخدمية والإنتاجية، فى المجالات السياحية والفندقية والمتعلقة بالطيران فى الفترة من إبريل الماضى حتى نهاية ديسمبر.
وطالبت الغرفة اعضائها بناء على قرارات اتحاد الغرف السياحية بالتقدم بطلب رسمى حتى يتثنى لها الاستفادة من الاعفاء، بعد مخاطبة وزير السياحة والاثار.
وكان اتحاد الغرف السياحية قد ابلغ القطاع السياحى الخاص بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى اصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالاجراءات التنفيذية، وذلك بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والاثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لابلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.
وهذه الموافقة تأتى بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية فى الفترة من ابريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من اكتوبر المقبل.
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