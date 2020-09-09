إحباط محاولة تهريب مخدرات مع يمنيين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 8.5 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر مع راكبين يمنيين الجنسية فور وصولها من اليمن، أخفاها الراكبين داخل جيوب سحرية في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبدالسلام عادل رئيس لجنة الجمارك في راكب يمني الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف إبراهيم مأمور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه على 5 كجم من نبات "القات" المخدر، على نفس الرحلة.
اشتبه علي فهمي من الأمن الجمركي في راكبه يمنية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تحت إشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها علي 3.5 كجم نبات "قات" مخدر اخفاتها في جيوب سحرية بالحقائب.
أمر أحمد عبدالهادي مدير الإدارة بالجمارك في مبنى الركاب 1 باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين وإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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