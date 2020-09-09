محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي، على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعى. والثاني بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة فاروس"، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي. والثالث بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"، وذلك بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 قرارات من الحكومة تخص الجامعات الخاصة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.