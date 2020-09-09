محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تفقد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة الجيزة لحزب "مستقبل وطن" والنائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد لجنة الرياضة والثقافة بالأمانة المركزية للحزب عددا من لجان الانتخاب في الدقي بمصاحبة محمد الشرقاوي أمين قسم الدقي لحزب مستقبل وطن. وانطلقت أمس انتخابات الإعادة على 26 مقعدًا فرديًا من مقاعد مجلس الشيوخ في عدد 18 محافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عادل ناصر وقيادات "مستقبل وطن" يتفقدون لجان الدقي بجولة الإعادة لـ"الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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