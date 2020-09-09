الأحوال المدنية توفد مأمورية بمدينة العلمين الجديدة لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أوفد قطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأمورية قانونية وفنية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال .
جاء ذلك حرصاً من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارا لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
وتم التنسيق مع جهاز المدينة لتجهيز مقاعد انتظار ومظلة لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.
ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.
واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.
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