الأمن العام يضبط211 قطعة سلاح ناري وينفذ 81 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 211 قطعة سلاح ناري، 353 قضية مخدرات، وتنفيذ 81917 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 12 حادث متنوع، 29 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و368 دراجة نارية مخالفة، و27687 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 18 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.