إحباط محاولة صاحب محل3800 عبوة سجائر في السوق السوداء بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة محاولة صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بيع 3800 عبوة سجائر في السوق السوداء بمنطقة المقطم. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 3800 عبوة سجائر بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر بدائرة قسم شرطة المقطم. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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