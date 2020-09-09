خلال حملة أمنية.. مكافحة المخدرات تضبط 89 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة أسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة. وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من 89 متهمًا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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