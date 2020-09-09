أبرزها 15 طن دقيق مُدعم.. شرطة التموين تضبط 1300 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة)، بحوزته (5 طن أسماك ماكريل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث حالة السيولة والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

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كما ضبطت الحملات مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو المطامير (بمحافظة البحيرة)، بحوزته (10,400 طن دقيق بلدي مدعم عبارة عن 2 طن دقيق بلدي مدعم – 8,400 طن دقيق بلدي مدعم منخول ومعبأ داخل شكاير دقيق فاخر).

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الجلاش بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية)، بحوزته (5,050 طن دقيق بلدي مدعم منخول معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة – 975 كيلو جرام جلاش منتج نهائي معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة – 2 ماكينة إنتاج من أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.