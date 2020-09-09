بقيمة 2 مليون.. إحباط ترويج 225 طربة حشيش في الإسكندرية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام)، وبمشاركة مديريتي أمن "الإسكندرية والبحيرة"، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم. كما تم ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل ، مقيم بالإسماعيلية ، له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و25 ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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