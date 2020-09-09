ضبط مدير مخزن بحوزته 16 ألف قفاز طبي منتهي الصلاحية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية)، بحوزته (16,161 قطعة قفاز طبي – قسطرة – جيل طبي–لاصق طبي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة.
يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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