ارتكبوا 54 حادثًا.. ضبط 7 تشكيلات عصابية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط (7 تشكيلات عصابية)، ضمت 23 متهمًا، ارتكبوا 54 حادث سرقة متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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